Fondi Ue: innovazione Pmi, contributi fino a esaurimento

(ANSA) - FIRENZE, 24 GEN - E' riservato a micro imprese e Pmi, in forma aggregata o associata, del settore manifatturiero, turismo, commercio e terziario il bando cofinanziato dal Por Fesr 2014-2020 per contributi per l'innovazione, fino ad esaurimento delle risorse. Pubblicate anche le graduatorie delle domande pervenute fino al 31 luglio 2017.

Il bando vuole favorire l'innovazione delle imprese, promuovere, attraverso la concessione di sovvenzioni erogate nella forma di voucher, investimenti strategici e sperimentali.

La domanda può essere redatta solo online accedendo al sistema gestionale disponibile al sito Internet https://sviluppo.toscana.it/bandi/. (ANSA).