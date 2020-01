Precipitano da Apuane, morti due escursionisti

Sembra che stessero camminando e sarebbero state legate l'una con l'altra le due persone decedute oggi dopo essere precipitate dal monte Sella, sulle Apuane, nel territorio di Massa Carrara. Questo quanto emerso al momento dal Soccorso alpino e speleologico della Toscana. Sempre da quanto appreso, sembra che fossero partite da un vicino rifugio da quale poi qualcuno li avrebbe visti cadere, facendo scattare l'allarme. Confermato che le vittime sono un uomo e una donna. Non ancora fornite notizie sulla loro identità ed età. Da poco sarebbe stato dato l'ok alla rimozione delle salme. Sul posto si trovano il medico inviato dal 118 e il tecnico del Sast, portati dall'elisoccorso Pegaso 3 decollato dal Cinquale, nel comune di Massa. Del caso si stanno occupando anche i carabinieri.

Sono arrivate intorno alle 17 all'obitorio di Massa le salme dei due escursionisti morti dopo essere precipitati dalla cresta del monte Sella, lato versante massese. I corpi sono stati trasportati a valle dall'elisoccorso. Riguardo alla loro identità le forze dell'ordine la renderanno nota, è stato spiegato, "non appena saremo sicuri che i parenti hanno ricevuto la tragica notizia". Le prime notizie parlavano di due ragazzi ma al momento non ci sono conferme e si parla di un uomo e di una donna. Su cosa possa aver provocato la caduta non emergono al momento particolari. Confermato che erano legati 'in conserva', ovvero l'uno all'altra e che sono stati visti precipitare dal rifugio Nello Conti ai Campaniletti (attualmente chiuso): da lì sono scattate le operazioni di recupero Il monte Sella si trova all'interno del parco regionale delle Alpi Apuane, è alto 1739 metri ed è lo spartiacque tra le province di Massa Carrara e Lucca. Con i suoi due versanti, uno che guarda alla Garfagnana e uno che guarda al mare, verso Massa, entrambi molto ripidi, è una delle mete preferite dagli escursionisti. L'anno scorso erano state due le vittime durante escursioni sulle Apuane: il 25 settembre era deceduto un 52enne tedesco, precipitato nel Fosso dell'Anguillaia, nel territorio di Vagli (Lucca); il 16 febbraio era invece deceduto un alpinista ligure di 43 anni, caduto mentre affrontava, in cordata con un amico, la via Piombo Calcagno, nella zona del Monte Cavallo, al confine tra le province di Lucca e Massa Carrara.