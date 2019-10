Visite gratis Museo Opd Firenze il 4/11

(ANSA) - FIRENZE, 30 OTT - Lunedì 4 novembre 2019, dalle 8.15 alle 14.00 sarà possibile visitare gratuitamente il Museo dell'Opificio delle pietre dure di Firenze, in via degli Alfani 78. L'iniziativa è promossa nell'ambito di #IoVadoAlMuseo e la scelta della data, si spiega, "è strettamente connessa alla storia dell'istituzione, perché si tratta dell'anniversario della disastrosa alluvione che colpì Firenze nel 1966 e che ha visto l'Opificio delle Pietre Dure intervenire da protagonista nel salvataggio delle opere d'arte danneggiate".

I visitatori potranno scoprire le meraviglie del commesso fiorentino, un'arte che ha come protagonista la pietra dura nelle sue innumerevoli varietà, un ingegnoso puzzle dove l'insieme finale, frutto dell'accostamento di innumerevoli sezioni di pietre sagomate, appare magicamente come un'unica immagine. Per la ricorrenza dell'anniversario dell'alluvione durante la giornata saranno proiettati filmati d'epoca.