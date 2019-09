Tamponamento mortale, automobilista arrestato in Versilia

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 6 SET - Un motociclista di 49 anni è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto nel territorio di Viareggio (Lucca), sulla variante Aurelia tra l'uscita di Bicchio e quella di Torre del Lago: da una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata tamponata da un'auto. Il conducente delle vettura, un 23enne del Pisano, è stato arrestato: secondo quanto spiegato dalla polizia municipale di Viareggio in una nota, è risultato positivo sia all'alcol che agli stupefacenti dopo i controlli effettuati all'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Ancora in fase di "dettagliato accertamento la dinamica dell'incidente: quasi sicuramente - si spiega dalla polizia municipale - si è trattato di un tamponamento. L'auto, un'utilitaria, avrebbe urtato da dietro la moto sbalzando dalla sella il conducente che è finito contro il guardrail".

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati: il conducente dell'auto è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa della convalida.