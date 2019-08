Mattarella e Steinmeier a Fivizzano 25/8

(ANSA) - FIVIZZANO (MASSA CARRARA), 9 AGO - Il 25 agosto prossimo il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, e il Presidente della Repubblica federale di Germania, Frank Walter Steinmeier, saranno a Fivizzano (Massa Carrara) per la cerimonia di commemorazione del 75/o anniversario degli eccidi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Alle ore 12 i due Presidenti, dopo la deposizione di una corona ai caduti, scopriranno una targa commemorativa collocata in via Umberto I e poi andranno in piazza Vittorio Emanuele II per la cerimonia ufficiale che avrà inizio alle 12.30.