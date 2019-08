Bimbo rischia annegare in piscina, sempre grave

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 2 AGO - Restano stazionarie ma sempre gravi le condizioni del bimbo di due anni e mezzo ricoverato ieri all'ospedale pediatrico Opa di Massa (Massa Carrara) dopo essere stato ritrovato dai genitori in stato di annegamento all'interno di una piccola piscina allestita nel giardino della loro casa a Torre del Lago (Lucca). Restano poi da valutare i rischi neurologici per il piccolo. In base alla ricostruzione della polizia di Viareggio, mentre i familiari si stavano preparando per la cena, in un attimo di distrazione il bambino è entrato nella piscina, al cui interno non era presente nessuno. Il piccolo ha bevuto dell'acqua perdendo conoscenza. È stato trovato pochi istanti dopo dalla madre e dalla zia che insieme al padre hanno praticato un tentativo di rianimazione sul posto. Poco dopo è arrivata l'ambulanza e poi è stato trasportato in elisoccorso a Massa.