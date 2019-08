Nato 1/a volta in Italia avvoltoio palme

(ANSA) - FIRENZE, 1 AGO - Per la prima volta in Italia è nato un avvoltoio delle palme, specie tipica delle foreste umide africane, all'interno Parco zoo Gallorose di Cecina (Livorno).

Il parco da alcuni anni ospita una coppia di questo particolare tipo di rapace, che deve il suo nome al fatto di nutrirsi in particolare di frutti e soprattutto quelli della palma da olio, ma fino a ora non era riuscita a riprodursi. Questo avvoltoio non è molto comune negli zoo e la riproduzione è un evento oltremodo raro, spiega una nota. La prima nascita in Europa è avvenuta nel 2015 nello zoo di Exmoor, in Inghilterra, ma a Cecina l'incubazione e l'allevamento dell'unico pulcino - nato il 6 luglio - sono stati lasciati completamente ai genitori. "Siamo a conoscenza di due sole altre nascite in Francia ed in Grecia negli ultimi anni - sottolinea il direttore della struttura Massimo Ceppatelli -. Lo scorso anno la coppia aveva nidificato ma non erano nati pulcini".