Delfino spiaggiato in Toscana,è 5/0 caso

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 24 LUG - Un delfino della specie Stenella è stato trovato spiaggiato presso le saline ad Orbetello (Grosseto). Lo rende noto l'Arpat. Si tratta del quinto caso in Toscana dal 21 luglio. L'esemplare era già in avanzato stato di decomposizione e quindi non sarà possibile effettuare una necroscopia. Il veterinario del Parco della Maremma ha prelevato dei tessuti che saranno analizzati dall'Università di Siena.