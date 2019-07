Caldo: codice rosso a Firenze fino 26/7

(ANSA) - FIRENZE, 24 LUG - Confermato codice rosso per il caldo a Firenze per oggi mercoledì 24 luglio e previsto anche per domani giovedì 25 e dopodomani venerdì 26. E' quanto si legge, spiega il Comune, nel bollettino elaborato dal dipartimento di epidemiologia Ssr Regione Lazio, nell'ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute coordinato dal ministero della Salute. "Si tratta di condizioni di elevato rischio determinate dalle temperature molto alte che oggi raggiungeranno una massima di 38 gradi. Domani secondo le previsioni la colonnina di mercurio salirà fino a 39 gradi, venerdì fino a 38", spiega ancora Palazzo Vecchio.

Per ridurre gli effetti negativi delle ondate di calore il Comune raccomanda di seguire il decalogo elaborato dal ministero della Salute, dieci semplici regole comportamentali in grado di limitare l'esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili.