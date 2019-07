Investita da auto donna muore in Versilia

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 16 LUG - Una donna di 90 anni è deceduta per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco dopo le nove sul viale Roma a Lido di Camaiore (Lucca) nei pressi di una discoteca.

L'anziana è stata investita da un'auto mentre attraversava a piedi la strada ed ha riportato un trauma cranico ma sin da subito le sue condizioni sono apparse molto gravi ai soccorritori che l'hanno rianimata sul posto. La 90enne è stata poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Versilia dove successivamente è morta.