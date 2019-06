Jova beach, 13/6 prevendite viareggini

(ANSA) - FIRENZE, 10 GIU - Prevendite riaperte per la tappa di sabato 31 agosto a Viareggio (Lucca) del Jova Beach Party, l'atteso tour estivo 2019 di Jovanotti. Per i soli residenti nel comune viareggino riservati duemila biglietti che saranno disponibili giovedì 13 giugno, dalle 9 alle 19,30 al negozio UniCoop Tirreno di Viareggio. Gli acquirenti si dovranno presentare alla cassa un documento d'identità in corso di validità dal quale risulti il comune di residenza. Ogni residente potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

Eventuali invenduti di questo lotto di biglietti, spiega una nota, saranno messi in vendita, anche per i non residenti di Viareggio, dal 14 giugno.