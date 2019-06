Candidature per progetti Interreg, slitta scadenza

Posticipata al 21 giugno la scadenza per la presentazione delle candidature dei progetti per il IV Avviso di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo per lo sviluppo regionale. L'iniziale termine era stato fissato all'11 giugno. Le candidature riguardano progetti per l'acquisizione di servizi per le nuove imprese e per quelle già esistenti, la creazione di un servizio Ict per mobilità intermodale transfrontaliera dei passeggeri e un Osservatorio per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone portuali.

Le candidature vanno inserite sulla piattaforma on line Marittimo plus (sezione eMS) accessibile all'indirizzo https://web.regione.toscana.it/ems2018. Anche se il temrine è stato prorogato, l'invito è di affrettarsi a completare l'inserimento dei dossier di candidatura "senza aspettare l'ultimo momento, per evitare di incorrere in possibili rallentamenti del sistema" causa "un elevato numero di accessi in contemporanea".