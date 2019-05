Perini navi vince il Voyager's award

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 MAG - Rosehearty, ketch di 56 metri progettato e costruito da Perini navi, ha vinto il Voyager's award alla 14/a edizione dei Boat international world superyacht awards 2019, tenutasi a Londra.

Rosehearty, spiega Perini navi, ha conquistato il premio grazie al viaggio che ha portato il ketch a navigare per oltre 24.000 miglia marine, dai Caraibi al Sud Pacifico fino all'Antartide. Passando dallo stretto di Panama, ha raggiunto le isole Galapagos, per poi proseguire fino alle Cook Islands e dirigersi a Tahiti, dove ha trascorso oltre 2 mesi. Passando poi per l'isola di Pasqua ed il Cile, il ketch ha navigato lungo la Patagonia e la terra del Fuoco, per poi dirigersi in Antartide, dove ha raggiunto il Circolo Polare a fine gennaio 2019. "Il viaggio di Rosehearty simboleggia perfettamente lo spirito di Perini navi: navigare per i mari del mondo in assoluto comfort e sicurezza" ha commentato Lamberto Tacoli, presidente e ad di Perini navi.