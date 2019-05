Auto in fiamme in A1, chiuso e poi riaperto tratto

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - A causa di un veicolo alimentato a metano che ha preso fuoco all'interno della galleria Pozzolatico, stamani è stato temporaneamente chiuso il tratto di A1 tra Firenze Impruneta e Firenze sud in direzione Roma. Il tratto è stato riaperto poco prima delle 12. Attualmente si registrano 6 km di coda in progressiva normalizzazione. Sul posto il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale, e i vigili del fuoco.