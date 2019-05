In mille per la 47/a Guarda Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Sono stati oltre un migliaio nonostante la pioggia battente i podisti che hanno partecipato alla 47ma 'Guarda Firenze', organizzata da Firenze Marathon.

Oltre 500 erano gli iscritti alla competitiva di 10 km, oltre 400 dei quali si sono regolarmente presentati al via. Gli altri hanno preso parte alla prova competitiva e in tanti anche alla Family Run di circa 3 km con bambini e genitori. Partenza e arrivo erano in piazza Duomo. Sulla distanza di 10 km, in campo maschile ha vinto col tempo di 35'19" Filippo Bianchi portacolori della Prosport che si è involato insieme alla coppia di marocchini Abdelouahed Labaida e Abdelilah Dakhchoune, entrambi del GS Maiano, giunti nell'ordine rispettivamente in 36'02" e 36'36". Tra le donne ha ripetuto il successo dello scorso anno Hodan Mohamed Mohamud, portacolori del Gs Il Fiorino. Seconda, col tempo di 40'29" l'azzurra di triathlon Chiara Ingletto, tesserata per l'Atletica Castello, stessa società della terza classificata, Sara Colzi, che ha chiuso in 42'45".