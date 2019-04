Mattarella a 500/o morte di Leonardo

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 15 APR - Un lungo applauso ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Vinci (Firenze) per le celebrazioni del 500mo anniversario della morte di Leonardo. Ad accogliere il Capo dello Stato le autorità locali, il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, i bambini delle scuole cittadine e tanta folla. Tra i presenti anche il ministro dei Beni culturali Alberto Bonisoli. Dopo una cerimonia dal palco Mattarella ha visitato il museo leonardiano per il taglio del nastro della mostra 'Leonardo a Vinci. Alle origine del Genio'. Il Presidente ha fatto poi visita alla casa natia di Leonardo, nella frazione di Anchiano. É la seconda volta che un Capo dello Stato partecipa alle celebrazioni per Leonardo da Vinci, il primo fu Luigi Einaudi il 15 aprile 1952. A salutare la presenza di Mattarella a Vinci anche il lancio di 4 paracadutisti, tre uomini e una donna, che si sono gettati da un elicottero tenendo una grande bandiera tricolore.