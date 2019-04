Camion perde carico pomodori, intervento vvf per pulire strada

(ANSA) - STAGNO (LIVORNO), 2 APR - Un mezzo pesante ha perso parte del carico di pomodori e la carreggiata della via Aurelia a Livorno si è tinta di rosso. In seguito all'insolito incidente, accaduto verso le 14 in corrispondenza della rotatoria di imbocco della superstrada Fi-Pi-Li all'altezza di Stagno, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno provveduto al lavaggio del manto stradale reso viscido dalla passata di pomodoro. Sul posto intervenuta anche la polizia municipale, per dirigere il traffico che ha subito rallentamenti sia in entrata che in uscita dalla città e i tecnici di Anas.