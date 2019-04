Al via a Firenze 10/o Gelato festival

(ANSA) - FIRENZE, 2 APR - C'è il gelato ispirato alla pastiera napoletana e quello con fichi e ricotta, quello che unisce cioccolato e albicocca, o quello che sposa caramello e nocciole e quello che invece valorizza le rose ma non mancano combinazioni sfiziose come mandarino e menta o cioccolato e rum.

Si svolge questo week end, al Piazzale Michelangelo di Firenze, la tappa inaugurale del Gelato Festival 2019, che vede sfidarsi 16 tra i migliori gelatieri artigiani italiani.

La manifestazione, alla 10/a edizione, è un'occasione per scoprire i segreti del mondo del gelato fra assaggi, iniziative e laboratori. Il biglietto dà diritto all'assaggio di tutti i gelati in gara, più uno speciale creato ad hoc dallo chef Massimiliano Scotti, e quelli della tradizione siciliana di Elenka. Il festival celebra quest'anno una serie di anniversari speciali, il primo i 500 anni dalla nascita di Caterina de' Medici e Cosimo I, legati a doppio filo al mondo del gelato e ai suoi precursori come Bernardo Buontalenti, inventore dell'omonimo gusto.