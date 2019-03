Benetti vara 3/o giga-yacht da 108 metri

(ANSA) - LIVORNO, 28 MAR - Varato oggi al cantiere Benetti di Livorno il terzo giga-yacht da 108 metri. In attesa del nome ufficiale, che verrà indicato dall'armatore, è stato identificato con la sigla FB275. Le linee esterne sono state disegnate dallo studio inglese Rwd, lo scafo è in acciaio ed è largo 14,5 metri con un pescaggio di 4,4 metri. Cinque i ponti realizzati, con oltre mille metri quadri di spazi esterni con aree prendisole, una piscina riscaldata e una zona conviviale con caminetto. La velocità massima è di 18,5 nodi, l'autonomia di 6500 miglia.

L'azienda conferma così quella che ha chiamato la sua "giga-season", annunciando che intende produrre e varare all'anno uno yacht superiore ai 100 metri. Secondo le previsioni del gruppo Azimut Benetti, presieduto da Paolo Vitelli, i giga-yacht andranno a costituire un terzo del fatturato. Secondo le stime di Benetti, in tutto il mondo, soprattutto nei cantieri olandesi e tedeschi, sono in costruzione 18 yacht oltre i 100 metri e solo quattro prendono il mare ogni anno.