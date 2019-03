Codice arancione per forte vento in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Codice arancione per vento per tutta la giornata di domani, martedì 26 marzo, in Toscana, ad esclusione delle zone del nord-est e del nord-ovest, dove il codice è giallo. Lo comunica la Sala operativa unica della protezione civile regionale. Dal pomeriggio di oggi, spiega una nota, forti venti di Grecale interesseranno la regione, con raffiche fino a 60-70 km/h sull'Alto Mugello e dalla tarda serata odierna si estenderà alle zone settentrionali della regione entro la mezzanotte, per poi interessare tutta la regione nella giornata di domani.

Attese raffiche fino a 120-150 km/h sui rilievi appenninici, fino a 80-100 km/h su Arcipelago, Amiata, Colline Metallifere e litorale, e fino a 70-90 km/h altrove. I principali rischi sono collegati al crollo di alberi, alla caduta di sassi e strutture pericolanti.