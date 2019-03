Tecla Insolia vince 2/o SanremoYoung

(ANSA) - FIRENZE, 16 MAR - La giovane cantante toscana Tecla Insolia ha vinto la seconda edizione di SanremoYoung su Rai1. Alla giovane piombinese non solo l'ambito trofeo SanremoYoung 2019, ma soprattutto un posto di diritto nella prossima edizione di Sanremo Giovani. Il teen talent condotto da Antonella Clerici in cinque puntate ha tenuto per mano ragazzi dai 14 ai 17 anni, in un'emozionante gara ad eliminazione, con la direzione artistica di Gianmarco Mazzi. La serata conclusiva, al di là della gara canora tra i giovanissimi concorrenti, è stata una grande serata di spettacolo. Molti gli ospiti che si sono alternati sul palco del Teatro Ariston: Tony Renis, Raoul Bova, Arisa, Anna Tatangelo, Paola Turci e Shade. Superospite è stato Riccardo Cocciante. A fare da cornice la performance del musical 'We will rock you', lo show con i più grandi successi dei Queen tra i più rappresentati e seguiti al mondo.