IV Avviso Interreg, via a candidature progetti

Via alla presentazione delle candidature dei progetti per il IV Avviso di Interreg Italia-Francia Marittimo 2014/2020 - Programma transfrontaliero cofinanziato dal Fesr, Fondo europeo per lo sviluppo regionale. Il testo del bando, approvato con il decreto n.2874 del 28 febbraio 2019, è stato infatti pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) il 13 marzo 2019: dal giorno successivo e fino all'11 giugno 2019 è possibile quindi presentare i progetti relativi, questi gli ambiti di intervento, all'acquisizione di servizi per le nuove imprese e per quelle già esistenti, alla creazione di un servizio Ict per mobilità intermodale transfrontaliera dei passeggeri e di un Osservatorio per il monitoraggio della qualità dell'aria nelle zone portuali.

Le candidature possono essere inserite esclusivamente sulla piattaforma on line Marittimo plus (sezione eMS) accessibile all'indirizzo https://web.regione.toscana.it/ems2018.