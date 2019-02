Va a scuola, arrestato studente/pusher

(ANSA) - PESCIA (FIRENZE), 25 FEB - Agenti del commissariato di Pescia (Pistoia) hanno arrestato per spaccio uno studente incensurato di 19 anni mentre stava entrando a scuola con dosi di sostanze stupefacenti. Il giovane, residente a Buggiano, è stato sorpreso nei pressi di un istituto superiore agrario pesciatino. Lo studente, perquisito in ufficio dagli operatori, è stato trovato in possesso di 26 dosi di marijuana confezionate con nylon nero e nascoste negli slip. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella camera da letto del 19enne altre 5 dosi di cocaina e 250 euro in contanti nascosti all'interno di due cofanetti. Il quantitativo di droga rinvenuto e sequestrato è stato in totale 20 grammi di marijuana e 2,2 grammi di cocaina.