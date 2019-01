Migranti: in 45 su pullman da Cara per Toscana

In arrivo in Toscana, trasferiti in pullman, 45 migranti ospiti del Cara di Castelnuovo di Porto, sgomberato nei giorni scorsi. Da quanto appreso dalla prefettura di Firenze saranno assegnati alle strutture toscane garantendo "un'equa e omogenea distribuzione".

"Purtroppo quello che sta accadendo lo apprendo dalle agenzie perché dal ministero degli Interni, parlo per la Toscana ma ritengo che sia lo stesso per le altre Regioni, nessuno ci ha contattato", il commento dell'assessore toscano alla presidenza, con delega all'immigrazione, Vittorio Bugli.