A Vinci 50 eventi per 500/mo Leonardo

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 21 GEN - Un calendario di oltre 50 eventi per celebrare il 500mo anniversario dalla morte di Leonardo, con al centro l'esposizione del quadro 'Paesaggio', il primo disegno attribuito all'opera del Genio, in prestito dalle Gallerie degli Uffizi. A organizzarli il comune di Vinci (Firenze), terra natale di Leonardo, nell'arco del 2019. Si tratta solo di una parte del complesso delle celebrazioni: la prossima settimana verranno svelati gli eventi dell'associazionismo locale. Quello principale sarà il 15 aprile, giorno della nascita di Leonardo, con il 'Paesaggio' a Vinci fino al 15 ottobre. Nel corso del 2019 sono programmate una serie di conferenze curate dai massimi esperti come Paolo Galluzzi, Marzia Faietti, Pietro Cesare Marani e Maria Teresa Fiorio. A Carlo Vecce, il 13 aprile, il compito di occuparsi della Lettura Vinciana con una conferenza sul tema 'Leonardo e il tempo'. Tre volumi saranno pubblicati dalla Biblioteca Leonardiana. Previsto il passaggio delle Mille Miglia e del Giro d'Italia.