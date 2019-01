Fotografia: Livorno dedica mostra a Letizia Battaglia

(ANSA) - LIVORNO, 12 GEN - Dagli scatti di cronaca alla Palermo popolare, dai ritratti di donne e bambini ai ricevimenti mondani che restituiscono il fascino gattopardesco dell'aristocrazia siciliana: è la mostra che Livorno dedica a Letizia Battaglia, ospitata dal 19 gennaio al 15 marzo ai Granai di Villa Mimbelli. In occasione dell'esposizione, intitolata 'Letizia Battaglia, fotografie', la grande fotoreporter incontrerà il pubblico, il 18 gennaio alle 18, al Museo della Città - Luogo Pio Arte Contemporanea.

La mostra, organizzata nell'ambito del progetto 'Fotografia e Mondo del Lavoro', promossa dalla Fondazione Carlo Laviosa e realizzata in collaborazione con il Comune di Livorno, riunisce cinquanta fotografie, in bianco e nero, "pagine di cronaca - spiegano i promotori - diventate documenti storici che raccontano il volto dell'Italia in trasformazione".