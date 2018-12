Fondi Ue, a Siena 2/a tappa tour Rossi

(ANSA) - SIENA, 10 DIC - Seconda tappa, il 12 dicembre a Siena e provincia, del tour del presidente della Toscana Enrico Rossi per toccare con mano, spiega la Regione, "i progetti attuati grazie ai fondi europei e cosa è cambiato a seguito di queste realizzazioni".

Cinque le soste previste dal viaggio: si parte da Poggibonsi, alle 8.30, per osservare come sono cambiate la città e l'impresa. La seconda sosta, alle 10.30, a Colle Val d'Elsa: sotto la lente la mobilità in bici e le nuove energie green. Alle 12 Rossi sarà a Monteriggioni, per visitare la Porta Franca, le mura e la via Francigena. Alle 14.30, il governatore arriverà a Siena dove sotto i riflettori ci saranno Toscana Life Sciences e Museo di Santa Maria della Scala. Il viaggio si concluderà alle 18 a Torrita di Siena, con la visita all'azienda Cassioli (logistica).