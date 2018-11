Perini, venduto secondo S/Y 42 metri

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 22 NOV - Seconda vendita per un superyacht di 42 metri della linea E-volution di Perini navi. Lo annuncia lo stesso cantiere navale di Viareggio (Lucca). Il nuovo S/Y di 42 metri, prima unità della serie in versione Gts, è stato venduto a "un esperto armatore europeo": sarà consegnato a primavera 2021.

Sviluppata sulla piattaforma del primo 42 metri E-volution, con concept e stile Perini navi e architettura navale di Reichel Pugh, l'imbarcazione presenta "una combinazione di alluminio alleggerito e carbonio finalizzata a raggiungere performance superiori". Modificati alcuni aspetti dell'architettura navale, tra i quali chiglia e piano velico. L'albero è stato aumentato fino ad 'altezza Panamax' (62,5 metri) mentre la deriva è stata allungata: immersione massima di 7,40 metri. Il nuovo piano velico prevede una randa square top, un boma allungato e un bompresso di 4 metri per massimizzare la superficie velica. Per aumentare ulteriormente le prestazioni sono stati fatti cambiamenti per ridurre sensibilmente il dislocamento: tuga e diversi item di allestimento in carbonio e ottimizzazione dell'impianto propulsivo. Il nuovo progetto affianca le caratteristiche della serie 42m E-volution, tra cui linee pulite, ampi spazi e grande piattaforma di poppa, a linee della tuga più filanti, per rispondere alle richieste dell'armatore. L'interior design sarà realizzato dallo studio Gca di Barcellona in collaborazione con Perini Navi.

I piani di produzione del cantiere prevedono la realizzazione di 7 imbarcazioni, quattro a vela e tre a motore.