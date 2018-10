Pitti Uomo, Y/Project guest designer

(ANSA) - FIRENZE, 11 OTT - Il designer belga Glenn Martens, direttore creativo del brand Y/Project, presenterà la nuova collezione uomo 2019/2020 a Firenze, con un evento speciale in occasione del prossimo Pitti Uomo (8-11 gennaio 2019). Vincitore nel 2017 del prestigioso Andam fashion award, il brand combina cura del dettaglio innovativa con un utilizzo giocoso delle proporzioni e dei riferimenti storici.

"L'incredibile patrimonio storico di Firenze è da sempre per me una fonte inesauribile di ispirazione", afferma Glenn Martens, inserito a settembre 2017 e 2018 tra le 500 persone più influenti della moda globale secondo The Business of fashion.

"Glenn Martens ha creato con Y/Proect un linguaggio estetico nuovo - commenta Lapo Cianchi, direttore comunicazione & eventi di Pitti Immagine -, che si alimenta di contraddizioni in cui lo chic si accosta a riferimenti eclettici e stravaganti, in cui lo streetwear si arricchisce di dettagli storici e tocchi couture talvolta fuori scala".