Auto contro scooter,un morto e un ferito a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 11 OTT - Incidente mortale a Livorno dove un auto sarebbe finita contro uno scooter, in via degli Acquedotti, causando la morte di uno dei due scooteristi, originario del Pisano, e il ferimento dell'altro che viaggiava con lui. L'uomo, residente a Collesalvetti, si trova ora ricoverato al pronto soccorso dove è stato trasportato in codice rosso con un politrauma. L'incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi sul cavalcavia vicino alla stazione centrale. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Vani i tentativi di rianimare lo scooterista.(ANSA).