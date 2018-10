Giuseppe Conte a Firenze il 9/10

(ANSA) - FIRENZE, 5 OTT - Il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte sarà a Firenze il 9 ottobre per due distinti appuntamenti: la mattina terrà una 'lezione' agli studenti della Scuola di giurisprudenza e, nel pomeriggio, una visita ufficiale all'Accademia della Crusca. All'Università di Firenze, spiega una nota, Conte terrà una prolusione agli studenti sul tema: 'Il processo di neo-costituzionalizzazione del diritto privato nel contesto della tutela multilivello dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa'. L'appuntamento è in programma al polo delle Scienze sociali di Novoli alle 10:30. Successivamente, il presidente del Consiglio si recherà all'Accademia della Crusca, dove alle 14:30 terrà una relazione dal titolo 'Lingua e diritto'.