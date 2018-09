Violento scippo Firenze, anziana ferita

(ANSA) - FIRENZE, 22 SET - Violento scippo, col buio, ieri sera a Firenze, in via Santa Margherita. Una turista statunitense di 74 anni, è stata presa alla spalle da un uomo che le ha strappato la borsa facendo cadere la stessa donna.

L'anziana ha avuto 30 giorni di prognosi per la frattura di una spalla e un lieve trauma cranico. L'aggressore, un 33enne delle Marche, è stato identificato dai carabinieri grazie a testimoni e alle immagini delle telecamere. Rintracciato poco dopo, è stato arrestato. Ora si trova ai domiciliari a Sant'Elpidio a Mare (Fermo). Sempre ieri c'è stato un altro scippo a una donna, anche questa rimasta ferita. E' successo alle 18 in via Bausi dove una 45enne è stata avvicinata da un giovane in bicicletta, probabilmente nordafricano, che prima ha cercato di portarle via la borsa e poi, di fronte alla sua reazione, le ha strappato di mano il telefono cellulare ed è fuggito. La donna è caduta a terra, procurandosi una ferita al ginocchio per cui è stata curata in ospedale.