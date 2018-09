Scouting talenti 28/9 a Polo Navacchio

Scouting di talenti all'auditorium Incubatore al Polo tecnologico di Navacchio (Pisa) il prossimo 28 settembre, a partire dalle 11.30. L'iniziativa, dal titolo 'Idea cerca team: disegniamo insieme il futuro' è organizzata nell'ambito del progetto Me.Co, cofinanziato dal Programma europeo di cooperazione Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 e rientra tra gli eventi della Giornata della Cooperazione Europea (Ec Day).

Lo scouting organizzato dal Polo tecnologico di Navacchio vuole essere un'occasione, si spiega, "per chiunque abbia un'idea da realizzare e sia alla ricerca di un partner, un collaboratore, un socio, una competenza, un talento. Un vero e proprio palcoscenico per dare voce a chi vuole trasformare idee in prodotti o servizi e favorire così l'avvio di nuove imprese per disegnare il futuro insieme". Per partecipare occorre compilare un form e inviarlo a a a forconi@polotecnologico.it: c'è tempo fino al 20 settembre. Entro il 25 settembre il Polo Tecnologico farà sapere se l'idea è stata ammessa.

Me.Co è un progetto che mira a creare un hub per le imprese cooperative, con lo scopo di favorire nuove opportunità occupazionali nello spazio marittimo, coerenti con le tipologie settoriali dell'area. Vuole potenziare lo sviluppo di cooperative di comunità, mediante un sistema di rete di nuovi servizi per il lavoro.