Divieto abbruciamento fino al 10/9

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - La Regione Toscana ha posticipato al 10 settembre il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi e il conseguente divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio. La proroga di 10 giorni rispetto alla scadenza fissata al 31/08, si è resa necessaria a causa del mantenimento delle attuali condizioni di rischio, nonostante il passaggio di una perturbazione che dovrebbe interessare gran parte della regione nei primi giorni di settembre.

La proroga, è stata decisa per aumentare gli strumenti della prevenzione in un'estate che ha visto aumentare incendi e superficie percorsa dal fuoco. A giugno erano stati solo 11, per 3 ettari complessivi, mentre a luglio sono saliti a 56 (16 ettari) e ad agosto, erano andati bene i primi 15 giorni mentre nella seconda parte del mese sono aumentati: a oggi, sono stati 82 per circa 62 ettari. Meglio, comunque, rispetto agli ultimi anni quando nel mese di agosto erano stati una media di 120 per circa 250 ettari.