Coro minatori, concerto-evento S.Fiora

(ANSA) - SANTA FIORA (GROSSETO), 11 AGO - Concerto-evento il 13 agosto a Santa Fiora (Grosseto) per i 40 anni del suo Coro dei minatori, fondato nel 1978 da padre Ernesto Balducci e che da allora ha continuato a mantenere viva la tradizione dei canti di miniera del Monte Amiata. Ospiti d'eccezione saranno Laura Morante, nata a santa Fiora, Rocco Papaleo, Simone Cristicchi, che ha riportato il Coro alla ribalta grazie a Sanremo e alla seguente tournee, Peppe Voltarelli, Antonio Pascuzzo & Rossoantico. La festa si svolge nell'ambito della XIX edizione del festival internazionale di Santa Fiora in musica, in programma fino al 25 agosto.

Nel corso della serata, spiegano gli organizzatori, "ci saranno canto, duetti, reading, monologhi: ogni ospite porterà la propria unicità in dialogo paritario con gli altri artisti seguendo lo schema naturale ed istintivo che sta alla base della filosofia di lavoro del Coro dei minatori, prima di tutto amici di lunghe serate nell'osteria paesana, ensemble canoro di tradizione popolare".