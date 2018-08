Gruppo in bici sbaglia e finisce Fi-Pi-Li

(ANSA) - PISA, 8 AGO - Partito stamani da Pietrasanta (Lucca) e diretto a Collesalvetti (Livorno) un gruppo di una quarantina di ragazzi in bicicletta, accompagnato dal parroco alla guida di un furgone, ha sbagliato strada finendo stamani sulla superstrada Firenze-Pisa-Livorno. La comitiva è stata poi soccorsa da una pattuglia della polizia stradale tra Pisa e Navacchio.

Secondo quanto spiegato dalla polstrada, il gruppo, partito nei giorni scorsi dalla provincia di Bergamo con destinazione Piombino per imbarcarsi poi per l'isola d'Elba, stamani, mentre da Pietrasanta si stava dirigendo a Collesalvetti, giunto a un bivio prima di Pisa anziché prendere la via Emilia si è ritrovato sulla superstrada. A chiamare la stradale sono stati alcuni automobilisti: è poi intervenuta una pattuglia di Lucca che con l'aiuto degli addetti alla manutenzione della sgc ha fatto incolonnare la comitiva in bici scortandola per alcuni chilometri fino all'uscita di Navacchio.