Il Pinocchio di Carey, mostra e libro

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 11 LUG - Una sorta di diario di bordo di Geppetto prigioniero nella pancia del pesce tradotto in acquarelli, dipinti e sculture e in libro, tutte opere che portano la firma dello scrittore e illustratore inglese Edward Carey, autore della trilogia degli Iremonger. E' 'Nel ventre della balena', mostra che da domani al 2 settembre sarà ospitata nel Parco di Pinocchio a Collodi (Pistoia) e che è diventata anche un volume pubblicato da La Nave di Teseo.

Pinocchio "èsempre stato per me il libro piùimportante di tutti, da bambino ne ero affascinato e spaventato allo stesso tempo. Ho collezionato tantissime edizioni, dalla versione originale illustrata da Enrico Mazzanti, a Lorenzo Mattotti e Winshluss", racconta Carey che in omaggio al burattino e in particolare agli anni che Geppetto trascorre nel ventre della balena ha realizzato 42 acquerelli, dipinti e sculture tra cui gli oggetti che hanno fatto compagnia al babbo di Pinocchio nel ventre del pescecane, tutti esposti nella mostra a Collodi.