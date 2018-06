Gatto chiude auto, arrivano i pompieri

(ANSA) - CIVITELLA IN VALDICHIANA (AREZZO), 19 GIUGNO - Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, in autostrada del Sole, per un gatto che ha premuto il pulsante della chiusura centralizzata dell'auto dei suoi proprietari, tanto da chiuderli fuori e far ritardare loro il viaggio dato che le chiavi erano rimaste dentro. E' accaduto questa mattina nell'area di servizio autostradale di Badia al Pino Ovest dove una coppia di turisti stranieri si era fermata per riposare ed ha liberato nell'abitacolo i due gatti che portavano con sé in viaggio. Ma nel muoversi tra i sedili uno dei mici ha premuto inavvertitamente il pulsante di chiusura automatica dell'auto ed ha così chiuso fuori la coppia che aveva lasciato le chiavi all'interno. Sul posto è intervenuta una squadra di pompieri che è riuscita ad aprire l'auto e a far ripartire la coppia senza altri problemi.