Aeroporti:18/6 sciopero a Firenze e Pisa

(ANSA) - FIRENZE, 13 GIU - Sciopero di 24 ore negli aeroporti di Firenze e Pisa il 18 giugno. A indirlo la Filt Cgil Pisa e Usb. Ne dà notizia Toscana aeroporti, la società che gestisce i due scali. "A causa dello sciopero - si legge in una nota - potranno essere possibili modifiche alla normale attività operativa.

Saranno tuttavia assicurati tutti i voli di stato, umanitari e di emergenza, nonché il trasporto di medicinali, merci deperibili, animali vivi o generi qualificati come di prima necessità per il rifornimento delle popolazioni e la continuità delle attività produttive".