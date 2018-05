Crociere: a Livorno in un giorno sbarcheranno 9.000 passeggeri

(ANSA) - LIVORNO, 15 MAG - Giornata record venerdì 18 maggio prossimo per le crociere a Livorno: saranno 6 le navi che scaleranno il porto toscano per un totale di 9.000 passeggeri e circa 3000 persone degli equipaggi.

La mappatura di ormeggi prevede lo scalo della Silver Whisper alla Banchina 75, di Sovereign al Molo Italia Nord, Ventura alle Banchine 46/47, Seabourn Encore alle Banchine 43,44,45, Crystal Serenity al Molo Italia lato sud, Azamara Quest Molo Capitaneria. Delle 6 navi 4 navi appartengono alla categoria lusso e 2 di queste faranno overnight al porto livornese. Ai numeri di passeggeri e di equipaggio si aggiungono quelli derivanti dalla movimentazione di mezzi e servizi a terra programmati per l'intera giornata: saranno 20 gli shuttle-bus che ogni 15 minuti partiranno dalle banchine verso il centro città e oltre 100 saranno i bus impegnati per le escursioni programmate sul territorio.