Pinocchio tradotto Tolstoj a Fondazione

(ANSA) - COLLODI (PISTOIA), 26 APR - Edizioni complete e riduzioni illustrate per bambini, fumetti e trascrizioni in braille, in italiano e in varie lingue del mondo, pure in dialetto: c'è un Pinocchio in russo tradotto da Tolstoj, per esempio, oppure le avventure del celebre burattino in bergamasco o in sardo (Is contus de Opineddu). Sono le opere della collezione di 950 volumi, raccolti tra il 1902 e il 2010, tutti incentrata su Pinocchio, donata alla Fondazione Carlo Collodi di Pescia (Pistoia). Si tratta della raccolta iniziata dall'avvocato Oddo Marinelli, membro dell'Assemblea Costituente italiana e giornalista, continuata poi dal nipote Alberto Volpe.