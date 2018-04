Padre ubriaco picchia bimba, è grave

(ANSA) - FIRENZE, 12 APR - Una bimba di 17 mesi è ricoverata all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove le sono state riscontrate fratture a due costole e lesioni a un timpano.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri sarebbe stata picchiata dal padre. L'uomo, ubriaco, trovandosi solo con la piccola a casa, l'avrebbe schiaffeggiata ripetutamente.

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio a Firenze in un'abitazione di piazza della Libertà, zona centrale. L'uomo, 48enne, albanese, è stato portato in caserma dai carabinieri per accertamenti e poi arrestato. A dare l'allarme è stata una zia dopo che la madre, fuori casa, ha telefonato al marito e avendo capito dalla voce che era ubriaco ha chiesto alla sorella di andare a controllare. Al suo arrivo la donna ha trovato la piccola col volto tumefatto per le botte.

La bambina è stata portata d'urgenza al Meyer, dove è stata sottoposta ad una tac, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo ai carabinieri ha detto che la figlia piangeva troppo. Poi si è messo a piangere spiegando che non voleva farle del male.