Ucciso a Firenze, migliaia a corteo per ricordare Idy Diene

Il corteo dei senegalesi a Firenze ha definitivamente raggiunto piazza Santa Maria Novella, da dove era partito, dopo aver sfilato sui lungarni e transitando sul ponte Vespucci, luogo dell'omicidio di Idy Diene il 5 marzo scorso. I manifestanti si sono poi radunati nella piazza. Secondo fonti della questura hanno partecipato all'iniziativa oltre 10 mila persone, in parte immigrati, in parte fiorentini.



Il corteo è stato promosso dalle associazioni dei senegalesi a Firenze, per ricordare il loro connazionale Idy Diene, 54 anni, ucciso da Roberto Pirrone e contro il razzismo.



Nella grande piazza i manifestanti si sono principalmente concentrati intorno a due punti distinti dotati di altoparlanti da cui a turno chi vuole prende la parola ed esprime il suo pensiero sugli ultimi avvenimenti partendo dalla morte di Idy Diene. Un palloncino a forma di cuore con attaccato un cartello con la scritta Idy è stato lanciato in cielo dal centro della piazza e in quel momento si è levato un applauso. La manifestazione, che è sempre in corso, si sta continuando a svolgere senza incidenti.



In apertura il servizio d'ordine degli organizzatori è formato da senegalesi con pettorina recante la scritta 'Diritti senza confini'. Un cartello è dedicato alla vittima: 'Idy era una persona di pace non vogliamo fare casino!'. In altri striscioni si legge 'Nardella, il vero degrado sei tu puliamo la città dal razzismo', 'Il vostro decoro non vale una vita spezzata. Antirazzisti con ogni mezzo necessario. Firenze antifascista', 'Je suis fioriera', quest'ultima scritta allude ai grandi vasi rotti la sera del 5 marzo in via Calzaiuoli dai senegalesi arrabbiati per la morte del loro connazionale.

Agli angoli del ponte Vespucci attaccato con lo scotch sul muro in un volantino si legge: "Cari fratelli e sorelle italiani, se avete fame oggi; se siete senza lavoro; se siete diventati poveri, noi neri, noi africani, non siamo colpevoli; non siamo responsabili delle vostre rogne. Cercate i responsabili da Sarkozy a Berlusconi, alleati hanno bombardato la Libia e il resto dell'Africa. Se le vostre bombe cadessero in Italia cosa fareste? Dov'è la colpa del povero Diene Idy, il fatto di essere nero, essere nero è un reato in Italia basta!". In un'altra scritta si legge: "Salvini, senza di noi di cosa avresti parlato?". Al corteo viene fatto percorrere il perimetro dei lungarni fra ponte Vespucci e ponte alla Carraia, in una specie di girotondo che consente di osservare bene tutto lo svolgimento della manifestazione che sta procedendo in modo pacifico. Le forze dell'ordine presidiano il corteo mantenendosi ad una certa distanza, anche con postazioni fisse ma finora non c'è stato bisogno di intervenire.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha raggiunto la testa del corteo. "Ho parlato con la famiglia di Idy, ha acconsentito a far svolgere una giornata funebre con una cerimonia funebre, e questo ci consente di programmare il lutto cittadino ed in questo modo noi diamo un ulteriore segnale di sensibilità e vicinanza della nostra città", ha affermato il sindaco.

"Credo che ci sia la possibilità di ripartire da questa giornata e segnare un nuovo rapporto di vicinanza fra il nostro popolo che è uno soltanto, volto alla pace e alla convivenza civile". Lo ha affermato Izzedin Elzir, imam di Firenze e presidente dell'Ucoii, parlando con i cronisti durante la manifestazione organizzata a Firenze dalla comunità senegalese in ricordo di Idy Diene. "Ringraziamo tutti i cittadini fiorentini - ha aggiunto - che hanno voluto partecipare alla giornata di oggi e che in questi giorni hanno mandato decine di messaggi di solidarietà per quello che è avvenuto. Questo dimostra ancora una volta che siamo una famiglia unita".



