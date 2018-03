Occupazione giovani, convegno a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 7 MAR - Un convegno su risultati e prospettive delle politiche per l'occupazione dei giovani in Toscana. E' 'Futuro in garanzia', in programma a Firenze il 9 marzo, dalle 9 alle 13,30, nella sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana (piazza Duomo 10).

All'incontro parteciperanno rappresentanti di Commissione europea, Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro Anpal e Regione Toscana per fare il punto sul Programma Garanzia giovani.

Obiettivo di Garanzia giovani - avviato nel 2014 e la cui operatività è legata al Por Fse 2014-2020 - è raggiungere i tanti giovani in difficoltà occupazionale offrendo occasioni di studio e lavoro, passando attraverso i canali dei servizi per il lavoro pubblici e privati. Il convegno sarà anche l'occasione per fare un primo bilancio dell'attuazione in Toscana e per presentare priorità ed interventi della seconda fase del Programma Garanzia giovani 2018-2020. Per le iscrizioni online http://www.regione.toscana.it/-/futuro-in-garanzia.