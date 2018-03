Ucciso da albero, condannati dirigenti Comune

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 2 MAR - Stava percorrendo in bici una pista ciclabile, un albero cadde, lo travolse e lo uccise nel tragitto. Ora, per la morte del pensionato Bernardo Piccinelli, 84 anni, avvenuta nel 2012 a Viareggio, il tribunale di Lucca ha condannato stamani due dirigenti del Comune di Viareggio, Franco Allegretti e Riccardo Raffaelli, rispettivamente a 2 anni, e a 2 anni e 4 mesi. Allegretti aveva sostituito Raffaelli alla direzione del settore Ambiente e Verde Pubblico. La responsabilità per entrambi sarebbe quella della colpa per negligenza, causa della caduta dell'albero sulla pista ciclabile di via Zara nella pineta di Ponente a Viareggio. La tragedia avvenne nella mattinata del 18 ottobre 2012 mentre Bernardo Piccinelli stava percorrendo la pista ciclabile in sella alla sua bicicletta. L'anziano fu travolto da un albero che cadde e rimase ucciso. Una tragedia annunciata, commentarono i residenti del quartiere, date le precarie condizioni di diversi alberi nella zona.