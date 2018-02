Inchiesta 'ndrangheta in Toscana, arresti e sequestri

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - Operazione dalle prime ore di stamani dei carabinieri e della guardia di finanza di Firenze nei confronti di soggetti ritenuti in affari con la 'ndrangheta. In totale sono 14 le persone per le quali il gip fiorentino, su richiesta della Dda di Firenze, ha emesso la misura di custodia cautelare: per 11 in carcere, per altri 3 agli arresti domiciliari. I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio e autoriciclaggio, attività finanziaria abusiva, trasferimento fraudolento di valori, aggravati dal metodo mafioso. In corso di esecuzione anche provvedimenti di sequestro di imprese, immobili e disponibilità finanziarie, in Italia e all'estero.

Contemporaneamente all'operazione fiorentina su ordine della Dda di Reggio Calabria sono in esecuzione, da parte di dia e gdf, 27 provvedimenti di fermo. Nell'inchiesta reggina contestati, a vario titolo, reati quali associazione mafiosa, usura, reimpiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita.