Elezioni: Renzi e Grasso entrambi a Firenze il 3/2

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - Il segretario del Pd Matteo Renzi aprirà sabato prossimo, alle 11, la sua campagna elettorale per il collegio fiorentino dal teatro Aurora di Scandicci, comune alle porte del capoluogo toscano. Sempre sabato prossimo, alla stessa ora, al teatro Puccini di Firenze, a qualche chilometro di distanza, il leader di Liberi e Uguali, Pietro Grasso, darà il via alla campagna elettorale in Toscana insieme a Roberto Speranza, Enrico Rossi, Nicola Fratoianni e Sandra Gesualdi.

Prima dell'appuntamento al Puccini, Grasso sarà alla Casa del Popolo di Calenzano alle ore 10 e poi alle 13.30 pranzo col mondo del volontariato a Le Sieci di Pontassieve, nei locali della Croce Azzurra. Alle ore 15 si sposterà a San Gimignano (Siena) dove inaugurerà il comitato locale insieme ad alcuni candidati.