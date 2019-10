Borsa: Hong Kong positiva, apre a +0,19%

(ANSA) - PECHINO, 16 OTT - La Borsa di Hong Kong apre gli scambi positiva: l'Hang Seng sale dello 0,19%, a 26.553,90 punti, nel giorno dell'apertura della sessione parlamentare e delle linee programmatiche della governatrice Carrie Lam, dalle quali sono attesi segnali per ricomporre le proteste anti-governative e pro-democrazia in corso da oltre 4 mesi.

In più, la Camera dei rappresentanti Usa ha approvato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act che punta alla tutela dei diritti umani e civili.

Le Borse di Shanghai e Shenzhen sono invece poco mosse, con i rispettivi indici Composite in rialzo dello 0,05% (a 2.992,61 punti) e in calo di appena 0,03 punti, a quota 1.641,92.