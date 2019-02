Inps: intesa su Tridico presidente, 'no' da Nori vice

Ci sarebbe l'accordo nel governo per la presidenza dell'Inps sul nome di Pasquale Tridico, ma sulla vicepresidenza a Mauro Nori sarebbe lo stesso ex dg dell'istituto a non essere disponibile ad accettare l'incarico. È quanto riferiscono fonti sindacali.

Una situazione che rende il quadro ancora fluido, si spiega in ambienti di governo.

Tant'è che Lega ed M5s stanno ancora cercando una soluzione per la vicepresidenza per poi sbloccare tutto il pacchetto.

Partita aperta, dunque, anche se i tempi sono strettissimi. Sempre in ambienti di governo si conta di chiudere nelle prossime 48 ore.