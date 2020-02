Musica: Barcelona Gipsy BalKan Orchestra a Palermo per Brass

(ANSA) - PALERMO, 20 FEB - Musica Klezmer, Jazz Manouche e musica Rom per Brass in Jazz con la Barcelona Gipsy balKan Orchestra in scena al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo.

Appuntamento che la Fondazione the Brass Group propone venerdì 21 e sabato 22 febbraio con doppia esibizione alle ore 19.00 e 21.30. Barcelona Gipsy balKan Orchestra è una band creata nel 2012 a Barcellona, in Spagna. La Band é un ensemble internazionale con base a Barcellona che sta risvegliando l'interesse del pubblico di tutta Europa per la sua reinterpretazione genuina della musica tradizionale dei Balcani, del Medio Oriente e del Mediterraneo. La Barcelona Gipsy Balkan Orchestra unisce le differenze artistiche dei vari membri, arricchito dalla vibrante scena musicale di Barcellona: dalla tradizione balcanica, catalano-iberica, greca, italiana, russa e mediorientale alle vibrazioni del jazz manouche e del rockabilly fino all'eleganza della musica classica. La band è composta da Mattia Schirosa (fisarmonica, Italia), Julien Chanal (chitarra, Francia), Ivan Kovačević (contrabbasso, Serbia), Stelios Togias (percussioni, Grecia), Dani Carbonell (clarinetto, Spagna), Oleksandr Sora (violino, Ucraina) e Margherita Abita (voce, Italia).(ANSA).